Ученые института Скриппса выявили новые причины развития деменции

Новые причины появления деменции обнаружили ученые института Скриппса

0:54 Your browser does not support the audio element. Эврика

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции. Ученые научно-исследовательского института Скриппса выявили новые причины ее развития.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Chernogorodov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Они придумали систему scPatch-Clamp/Proteomics, которая позволяет проводить точные измерения отдельных клеток мозга.

"После можно сравнивать клетки, пораженные болезнью Альцгеймера, со здоровыми, — пишет "ВМ", ссылаясь на статью в "Advanced Science".

Определенные нейроны в мозгу человека с Альцгеймером становятся сверхактивными, что значит, что они отправляют электрические сигналы сильнее и чаще, чем обычно. Это гипервозбудимость приводит к снижению когнитивных функций.

Ученые хотят применить разработку scPatch-Clamp/Proteomics, чтобы анализировать препараты на устранение ими гипервозбудимости нейронов и аномального уровня белка.