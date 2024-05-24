Ученые института Скриппса выявили новые причины развития деменции

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции. Ученые научно-исследовательского института Скриппса выявили новые причины ее развития.
Они придумали систему scPatch-Clamp/Proteomics, которая позволяет проводить точные измерения отдельных клеток мозга.
"После можно сравнивать клетки, пораженные болезнью Альцгеймера, со здоровыми, — пишет "ВМ", ссылаясь на статью в "Advanced Science".
Определенные нейроны в мозгу человека с Альцгеймером становятся сверхактивными, что значит, что они отправляют электрические сигналы сильнее и чаще, чем обычно. Это гипервозбудимость приводит к снижению когнитивных функций.
Ученые хотят применить разработку scPatch-Clamp/Proteomics, чтобы анализировать препараты на устранение ими гипервозбудимости нейронов и аномального уровня белка.
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