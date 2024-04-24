Метеоролог Ильин рассказал, какой будет погода в Москве в мае: столицу накроет аномальная жара

Метеоролог Ильин спрогнозировал аномально-жаркую погоду в мае

0:58 Your browser does not support the audio element. Эврика

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил о жаркой погоде в майские дни.

Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт рассказал, что в мае москвичей ждёт аномально-жаркая погода. Он отметил, что к концу мая столбики термометра будут подниматься до 30 градусов жары.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Москве на этой неделе.

Метеоролог объяснил, что тепло будет накрывать столицу постепенно. В первые майские дни температура воздуха не будет превышать 15 градусов.

"То есть сильной жары в этот период не ожидается. Мало того, 8 мая не исключена дождливая погода, но вот 9 мая осадков не будет", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Ко второй декаде мая воздух прогреется лучше, в мегаполис придёт 30-градусная жара.