Метеоролог Ильин рассказал, какой будет погода в Москве в мае: столицу накроет аномальная жара

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил о жаркой погоде в майские дни.
Эксперт рассказал, что в мае москвичей ждёт аномально-жаркая погода. Он отметил, что к концу мая столбики термометра будут подниматься до 30 градусов жары.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Москве на этой неделе.
Метеоролог объяснил, что тепло будет накрывать столицу постепенно. В первые майские дни температура воздуха не будет превышать 15 градусов.
"То есть сильной жары в этот период не ожидается. Мало того, 8 мая не исключена дождливая погода, но вот 9 мая осадков не будет", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Ко второй декаде мая воздух прогреется лучше, в мегаполис придёт 30-градусная жара.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.