Как определить, какая птица поёт?

Как определить по звуку пения, что за птица поёт?

1:55 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

До недавнего времени, чтобы определить в лесу, какая птица поёт, надо было или пользоваться диктофоном и затем обращаться к орнитологу или водить орнитолога с собой. Однако поскольку оба варианта для обычных людей очень сложны в исполнении, орнитологи совместно с программистами разработали ряд программ, решающих эту проблему.

Фото: flickr.com by chapmankj75 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы определить, какая птица поёт, можно воспользоваться специальными приложениями:

BirdNerd. Русскоязычное приложение для определения птиц по голосу. Основной минус — для работы нужен интернет. Merlin Bird ID. 345 Приложение, разработанное Корнельской лабораторией орнитологии. Может распознавать звуки более 400 видов птиц. Также отображает в режиме реального времени список и фотографии птиц, которые поют или кричат в вашем районе. SongSleuth. Приложение, которое даёт возможность распознавать голоса и песни и определять, каким птицам они принадлежат. В SongSleuth более 1000 образцов пения различных видов птиц. BirdGenie. Приложение, которое умеет определять до двухсот типов птичьего пения для сотни видов, преимущественно североамериканских. Кроме того, в приложении есть фотографии всех видов расцветки и образцы разных песен, информация о среде обитания и поведении.

Также можно различать птиц, подстраивая под их пение фразу. Например, в турелях певчего дрозда можно расслышать слова "Филипп-Филипп! Приди-приди! Чай пить, чай пить! С сахаром-сахаром!".

Существуют птицы с очень легко различимыми голосами: в Европейской России это чайки, вороны, а также дергачи или коростели.