Банановая кожура может заменить до 40% пластиковых пакетов

Американские учёные придумали замену пластиковым пакетам, в огромном количестве выбрасывающимся пользователями. Пластик в силу своей низкой скорости разложения сильно влияет на загрязнение окружающей среды. Многочисленные варианты замены пластиковых пакетов, как правило, или слишком дороги или слишком технологически сложны в изготовлении.

Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0)