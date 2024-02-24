Банановая кожура может заменить до 40% пластиковых пакетов

Американские учёные придумали замену пластиковым пакетам, в огромном количестве выбрасывающимся пользователями. Пластик в силу своей низкой скорости разложения сильно влияет на загрязнение окружающей среды. Многочисленные варианты замены пластиковых пакетов, как правило, или слишком дороги или слишком технологически сложны в изготовлении.
Однако исследователи из США обратили внимание на механические свойства банановой кожуры. Она обладает определенной прочностью, жесткостью и эластичностью. Банановая кожура способна выдерживать определенные нагрузки, не разрушаясь, и может деформироваться под действием внешних сил. Ее механические свойства зависят от многих факторов, таких как сорт банана, условия выращивания, способ обработки и хранения.
Путём извлечения из кожуры бананов лигноцеллюлозного волокна, экспериментаторы сделали плёнку и из неё пакеты, очень прочные и биологически безвредные.
В перспективе "банановые пакеты" могут заменить до 40% всех пластиковых пакетов и стать ещё одним источником доходов для "банановых республик".
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.