Банановая кожура может заменить до 40% пластиковых пакетов

Учёные изобрели экологичную упаковку из банановой кожуры

1:08 Your browser does not support the audio element. Эврика

Американские учёные придумали замену пластиковым пакетам, в огромном количестве выбрасывающимся пользователями. Пластик в силу своей низкой скорости разложения сильно влияет на загрязнение окружающей среды. Многочисленные варианты замены пластиковых пакетов, как правило, или слишком дороги или слишком технологически сложны в изготовлении.

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Однако исследователи из США обратили внимание на механические свойства банановой кожуры. Она обладает определенной прочностью, жесткостью и эластичностью. Банановая кожура способна выдерживать определенные нагрузки, не разрушаясь, и может деформироваться под действием внешних сил. Ее механические свойства зависят от многих факторов, таких как сорт банана, условия выращивания, способ обработки и хранения.

Путём извлечения из кожуры бананов лигноцеллюлозного волокна, экспериментаторы сделали плёнку и из неё пакеты, очень прочные и биологически безвредные.

В перспективе "банановые пакеты" могут заменить до 40% всех пластиковых пакетов и стать ещё одним источником доходов для "банановых республик".