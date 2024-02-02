Синоптик рассказал о снегопадах в Москве в выходные дни

Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в выходные дни в Москве.
Ильин спрогнозировал потепение (в районе нуля градусов) и небольшой снегопад в субботу. В воскресенье ожидается усиление осадков в веде мокрого снега.
Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам февраль на 3-4° теплее нормы.
"4 февраля, ночью будет немного теплее, температура ожидается на уровне минус 2-4 градусов, а днем — от нуля до плюс одного градуса тепла, — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".
Синоптик предупредил, что потепление, а затем снижение температуры приведут к образованию гололедицы на дорогах.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.