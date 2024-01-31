Тепло, но с сугробами: москвичам рассказали о предстоящем феврале

Февраль в Москве будет на 3-4° теплее положенного, пообещал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он напомнил норму: ночью -11,1°, днем -4,2°.
"А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод", — пояснил синоптик.
Осадков в столичном регионе выпадет на 40% больше многолетней нормы 44 мм, поэтому, несмотря на температурную неустойчивость, сугробы продолжат расти.
А в зону СВО весна придёт раньше срока, добавил Тишковец. В Донецке температура превысит норму на 5-6°. Плюс большая влажность и туманы, поэтому погода там будет преимущественно нелётной, а на линии боевого соприкосновения воцарится распутица.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м