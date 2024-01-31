Тепло, но с сугробами: москвичам рассказали о предстоящем феврале

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Синоптик Тишковец пообещал москвичам февраль на 3-4° теплее нормы

Наука » Экология » Природа

Февраль в Москве будет на 3-4° теплее положенного, пообещал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик Тишковец пообещал москвичам февраль на 3-4° теплее нормы
Фото: Комсомольская правда by Олег Золото

Он напомнил норму: ночью -11,1°, днем -4,2°.

"А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод", — пояснил синоптик.

Осадков в столичном регионе выпадет на 40% больше многолетней нормы 44 мм, поэтому, несмотря на температурную неустойчивость, сугробы продолжат расти.

А в зону СВО весна придёт раньше срока, добавил Тишковец. В Донецке температура превысит норму на 5-6°. Плюс большая влажность и туманы, поэтому погода там будет преимущественно нелётной, а на линии боевого соприкосновения воцарится распутица.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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