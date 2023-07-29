В Сибири через 46 000 лет возродился червь

2:52 Your browser does not support the audio element. Эврика

Ученые совершили удивительное открытие, оживив червя, который был заморожен 46 000 лет назад, когда на Земле прошагали шерстистые мамонты, саблезубые тигры и гигантские лоси.

Фото: Алексей Владимирович Чесунов и Анастасия Шатилович/Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Теймурас Курчалия, почетный профессор Института молекулярно-клеточной биологии и генетики имени Дрездена, принимал участие в исследовании и поделился информацией о криптобиотических организмах, способных переносить экстремальные условия, такие как полное отсутствие воды или кислорода, высокие температуры, морозы или сильно соленые условия. В таком состоянии они находятся «между смертью и жизнью», и их метаболизм снижается до минимального уровня.

Однако, важное открытие заключается в том, что жизнь можно остановить и возобновить вновь. Курчалия указал, что другие организмы, которые восстановились из криптобиотического состояния, прожили десятилетия, но не тысячелетия.

Пять лет назад ученые из России обнаружили в Сибири два вида аскарид. Анастасия Шатилович, одна из исследователей, смогла оживить двух червей просто регидратировав их водой, а затем доставила около 100 червей в лаборатории Германии для дальнейшего анализа, перенеся их в своем кармане.

Ученые, после оттаивания червей, использовали радиоуглеродный анализ растительного материала в образце и определили, что отложения оставались замороженными в течение 45 839 до 47 769 лет назад.

Далее, проведя генетический анализ в Дрездене и Кельне, ученые пришли к выводу, что эти черви относятся к новому виду, который они назвали Panagrolaimus kolymaenis.

Интересно отметить, что P. kolymaenis обладает общим «молекулярным инструментарием» с C. elegans, еще одним широко используемым организмом в научных исследованиях, что позволяет им выжить в состоянии криптобиоза. Оба организма производят сахар трегалозу, что, вероятно, обеспечивает их выживание в условиях замораживания и обезвоживания.

Филипп Шиффер, руководитель исследовательской группы Института зоологии Кельнского университета, отметил, что это поразительно увидеть, что один и тот же биохимический путь был сохранен у вида, который существовал на протяжении 200-300 миллионов лет. Такие открытия говорят о глубокой консервации процессов эволюции.

Эти организмы могут стать ценными объектами исследования для биологов, и помочь в сохранении и защите других видов, особенно в условиях экстремальной среды, с которой мы сталкиваемся сегодня.