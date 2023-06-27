Черниговская: смысл жизни может быть в воспитании внутреннего мира

1:11 Your browser does not support the audio element. Эврика

Люди рождаются, чтобы познакомиться с собой, "вынуть максимально хорошее" и воспитать внутренний мир.

Об этом сообщила глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская.

"Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир, максимально тонко, вынуть максимально много хорошего", — в беседе с РИА Новости ответила она на вопрос, "зачем мы живём".

Она отметила, что каждый человек — это "бесценный целый мир". Люди — это существа, которые создают миры, подчеркнула Черниговская.

Она, отвечая на вопрос о "душевных страданиях", вспомнила свою работу в психиатрии, особенно поразившись факту, что каждый из поступивших пациентов говорил одно: "у меня болит душа, это невозможно терпеть, сделайте, что-нибудь, чтобы это прекратилось". При этом в естественных науках не существует определения души, и, когда "болит душа", исследуют эмоциональную сферу, состояние психики, нервную систему, подытожила эксперт.

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