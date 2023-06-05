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Учёный из США Джозеф Дитури провёл под водой 93 дня и стал моложе на 10 лет

Эврика

Исследователь и дайвер Джозеф Дитури провёл интересный эксперимент. Он жил 93 дня на дне Атлантического океана в специальной капсуле. Целью эксперимента было изучение положительного влияния высокого давления на организм человека. Результаты поразили многих учёных.

Учёный из США Джозеф Дитури провёл под водой 93 дня и стал моложе на 10 лет
Фото: pixabay.com

После эксперимента было проведено исследование организма Дитури. Обнаружено, что пребывание на большой глубине привело к удлинению теломеров Джозефа на 20%.

Теломеры - это повторяющиеся последовательности ДНК на концах хромосом, которые играют важную роль в сохранении структуры и стабильности хромосом. Они представляют собой своего рода "защитный колпачок" для ДНК, который предотвращает потерю генетической информации в процессе клеточного деления.

Во время каждого деления клетки теломеры сокращаются, поскольку ферменты, ответственные за репликацию ДНК, не могут полностью продлить их. Это происходит потому, что конечный фрагмент одной из двух ДНК-цепей не может быть замещён из-за особенностей репликации. Таким образом, с каждым последующим делением теломеры становятся все короче.

Теломеры играют важную роль в процессе старения и долголетия. С возрастом теломеры продолжают сокращаться, что связано с увеличением риска возникновения различных заболеваний, связанных со старением.

Также было отмечено увеличение количества стволовых клеток в организме Дитури в 10 раз. Эти результаты указывают на то, что в теории исследователь "помолодел" на 10 лет.

Механизм воздействия высокого давления на организм человека заключается в стимуляции клеток для их роста и развития. Океаническое давление также оказало положительное воздействие на другие показатели здоровья Джозефа. Например, воспалительные маркеры в его организме снизились вдвое, а уровень холестерина значительно упал.

Полученные результаты вызвали большой интерес в научном сообществе. Эксперимент Джозефа Дитури расширяет понимание влияния океана на человеческий организм и может иметь перспективы в области омоложения и лечения различных заболеваний.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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