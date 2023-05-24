Российские учёные случайно открыли новый вид бабочек

0:57 Your browser does not support the audio element. Эврика

Российский учёный из Университета науки и технологий МИСИС совместно с коллегами из Вильнюса и Барнаула открыли новый вид бабочек-ленточниц, которые обитают в Китае. Это случилось неожиданно в ходе изучения коллекции эребид во Всемирной галерее насекомых.

Фото: личный архив

Согласно информации, сначала бабочек отнесли к уже известным видам Catocala lara, однако, сравнив окрас и форму крыльев выяснилось, что это не так.

"Оказалось, что у них есть множество отличий от Catocala lara, поэтому мы с коллегами определили их как новый для науки вид — Catocala duda", — цитирует Газета.Ru заведующего кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС Сергея Диденко.

По словам учёного, он давно увлекается коллекционированием бабочек, и одно из неизвестных науке насекомых есть в его галереи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.