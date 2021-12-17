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Шведское исследование: COVID-вакцины истощают иммунную систему

Эврика » Гипотезы

Шведские учёные, проводившие исследование эффективности имеющихся коронавирусных вакцин в разных странах, изучили данные четырех миллионов человек. И выявили неожиданные проблемы.

Шведское исследование: COVID-вакцины истощают иммунную систему

Статья об этом опубликована на портале NewsTtarget. com.

  • Вакцина вообще не обеспечивает защиты. Напротив, те, кто вакцинирован, с большей вероятностью заражаются и у них обостряются имеющиеся хронические заболевания.
  • Смертность вакцинированных от разных причин растет в Швеции, как и в большинстве стран.

исследование выявило в общей сложности 3939 смертей в течение двух недель после того, как человек получил свой второй укол от ковида — это на 20% больше, чем у невакцинированных (имеются в виду иные — не ковид — заболевания — Прим. ред).

"Если экстраполировать данные за весь год, то можно ожидать, что годовой уровень смертности в Швеции вырастет в три раза по сравнению со средним показателем. В обычный год примерно 1 из 115 шведских граждан умирает. В популяции, которая отравлена и деградирует в результате прививок от covid, этот показатель смертности может реально вырасти на 2,5% в течение следующего года. Новый уровень смертности может составить примерно 1 из 40 человек, вступающих в новый год. Единственный запутывающий фактор, который может исказить эти цифры в следующем году, — это молодое, здоровое население, которое не будет вакцинировано", — резюмируют исследователи.

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Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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