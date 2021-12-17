Шведское исследование: COVID-вакцины истощают иммунную систему

Шведские учёные, проводившие исследование эффективности имеющихся коронавирусных вакцин в разных странах, изучили данные четырех миллионов человек. И выявили неожиданные проблемы.

Статья об этом опубликована на портале NewsTtarget. com.

исследование выявило в общей сложности 3939 смертей в течение двух недель после того, как человек получил свой второй укол от ковида — это на 20% больше, чем у невакцинированных (имеются в виду иные — не ковид — заболевания — Прим. ред).

"Если экстраполировать данные за весь год, то можно ожидать, что годовой уровень смертности в Швеции вырастет в три раза по сравнению со средним показателем. В обычный год примерно 1 из 115 шведских граждан умирает. В популяции, которая отравлена и деградирует в результате прививок от covid, этот показатель смертности может реально вырасти на 2,5% в течение следующего года. Новый уровень смертности может составить примерно 1 из 40 человек, вступающих в новый год. Единственный запутывающий фактор, который может исказить эти цифры в следующем году, — это молодое, здоровое население, которое не будет вакцинировано", — резюмируют исследователи.