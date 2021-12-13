EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новый образ Ольги Бузовой рассмешил поклонников
Симптомы "омикрона" у детей перечислил британский эпидемиолог
"Масштабное бедствие": Байден объявил о ЧС в Кентукки из-за ураганов и торнадо
Борис Джонсон призвал готовиться к лавинообразному наступлению "омикрона"
"Яндекс" будет удалять из поисковой выдачи домены пиратских сайтов
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
В Приморье тигр держит в страхе всё село: съел две собаки
Психолог объяснил, как улучшить эмоциональное состояние зимой
Диетолог назвала продукты, вызывающие отёчность лица

Заработал на пандемии: мужчина делал 10 прививок от COVID в день за антиваксеров

Интересные Новости

Житель Новой Зеландии нашёл необычный (но почти логичный) способ заработать на пандемии:

  • он за деньги ходил на прививки вместо антиваксеров.

Как сообщает New Zealand Herald, ежедневно мужчина получал примерно по 10 доз препаратов. Разных.

Власти страны назвали такое поведение "невероятно эгоистичным" и начали в отношении новозеландца уголовное расследование.

Вакцинолог Петусис-Харрис сказал, что человеку, принявшему несколько доз вакцины против COVID-19, вряд ли "это серьёзно повредит", разве что на следующий день он

"будет себя чувствовать дерьмово из-за общего иммунного ответа" (дословный перевод. — Прим. ред).

А вот те, у кого в медкартах будут записаны "лживые данные", могут здорово навредить себе, если вдруг всё же заболеют.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Младенец попал в больницу с кровоизлиянием после избиения матерью в Челябинске
Новый образ Ольги Бузовой рассмешил поклонников
Симптомы "омикрона" у детей перечислил британский эпидемиолог
"Масштабное бедствие": Байден объявил о ЧС в Кентукки из-за ураганов и торнадо
Борис Джонсон призвал готовиться к лавинообразному наступлению "омикрона"
Украинская журналистка уличила Зеленского в "женской подаче себя любимого"
"Яндекс" будет удалять из поисковой выдачи домены пиратских сайтов
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
В Приморье тигр держит в страхе всё село: съел две собаки
Психолог объяснил, как улучшить эмоциональное состояние зимой
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Политика. Новости и аналитика
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Ирина Шлионская Как правильно прорабатывать психотравмы? Ирина Шлионская Любовь Степушова И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев
Общество
Назарбаев назвал причины развала Советского Союза
Мир. Новости мира
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
В Хабаровском крае школьницы забили до смерти пенсионера
Происшествия
В Хабаровском крае школьницы забили до смерти пенсионера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников