Заработал на пандемии: мужчина делал 10 прививок от COVID в день за антиваксеров

Житель Новой Зеландии нашёл необычный (но почти логичный) способ заработать на пандемии:

он за деньги ходил на прививки вместо антиваксеров.

Как сообщает New Zealand Herald, ежедневно мужчина получал примерно по 10 доз препаратов. Разных.

Власти страны назвали такое поведение "невероятно эгоистичным" и начали в отношении новозеландца уголовное расследование.

Вакцинолог Петусис-Харрис сказал, что человеку, принявшему несколько доз вакцины против COVID-19, вряд ли "это серьёзно повредит", разве что на следующий день он

"будет себя чувствовать дерьмово из-за общего иммунного ответа" (дословный перевод. — Прим. ред).

А вот те, у кого в медкартах будут записаны "лживые данные", могут здорово навредить себе, если вдруг всё же заболеют.

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