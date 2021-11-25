EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Диетологи перечислили продукты, которые помогут мужчинам не стареть
WP: США пригрозили России из-за "гаванского синдрома" у американских дипломатов
Юрий Лоза назвал Гинцбурга "продавцом вакцин"
Польша обвинила Москву в использовании СП-2 в роли "политического козыря"
Почему "Газпром" не перекрыл вентиль для Молдавии
Полип Байдена оказался потенциальной предраковой аденомой
Военный спутник Минобороны РФ запустили с космодрома Плесецк
Республиканцы "зарубили" назначение уроженки СССР в Минфин США

Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию

Эврика

В Японии пятая волна коронавируса, как ранее рассказывала Pravda.Ru, прекратилась резко и без видимых на то причин.

Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию

Версий этого события у учёных немного. Основная — штамм "дельта" уничтожил другие варианты вируса SARS-CoV-2, а затем уничтожил сам себя благодаря белку nsp14, который накопил критически много "плохих мутаций".

С этим объяснением согласна Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

"Вероятно, в японском варианте штамма дельта действительно накопились мутации в белке nsp14, который просто не справился со своей задачей и вместо мутаций убил сам вирус", — предположила Баранова в беседе с "Лентой.ру".

По мнению биолога, подобный сценарий в России невозможен хотя бы потому, что у нас территория — по сравнению с островной Японией — огромная, и штаммов гораздо больше, чем один. Ну и санитарные нормы россияне не соблюдают так строго, как дисциплинированные и законопослушные японцы.

Впрочем, профессор Баранова не уверена, что такое резкое, как в Японии, "исчезновение" коронавируса — хорошая новость. По её словам, это может быть чревато появлением новых штаммов, устойчивых к антителам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Песков: «Новые волны COVID-19 накроют весь мир»
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Юрий Лоза назвал Гинцбурга "продавцом вакцин"
Польша обвинила Москву в использовании СП-2 в роли "политического козыря"
Почему "Газпром" не перекрыл вентиль для Молдавии
Полип Байдена оказался потенциальной предраковой аденомой
Военный спутник Минобороны РФ запустили с космодрома Плесецк
Республиканцы "зарубили" назначение уроженки СССР в Минфин США
Иммунолог Болибок: В России "исчезают" бессимптомные больные COVID-19
Талибы* раскрыли свои планы на повестку переговоров с Вашингтоном
Politico: сенаторы США предложили выделить 50 млн долларов на оружие Киеву
Популярное
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал антиваксеров прекратить пустые рассуждения о прививках в социальных сетях.

Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Мир. Новости мира
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Общество
Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения
Шоу-бизнес
Галкин показал, чем кормит детей перед школой: "Ой, как у нас тут аппетитно"
Дмитрий Соколов Высокую парижскую моду создали русские аристократы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы Ирина Шлионская Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Пушков предложил польским политикам "оставить при себе" готовность общаться с РФ
Мир. Новости мира
Мигранты вновь попытались силой прорвать границу с Польшей
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Мир. Новости мира
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников