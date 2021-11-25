Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию

В Японии пятая волна коронавируса, как ранее рассказывала Pravda.Ru, прекратилась резко и без видимых на то причин.

Версий этого события у учёных немного. Основная — штамм "дельта" уничтожил другие варианты вируса SARS-CoV-2, а затем уничтожил сам себя благодаря белку nsp14, который накопил критически много "плохих мутаций".

С этим объяснением согласна Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

"Вероятно, в японском варианте штамма дельта действительно накопились мутации в белке nsp14, который просто не справился со своей задачей и вместо мутаций убил сам вирус", — предположила Баранова в беседе с "Лентой.ру".

По мнению биолога, подобный сценарий в России невозможен хотя бы потому, что у нас территория — по сравнению с островной Японией — огромная, и штаммов гораздо больше, чем один. Ну и санитарные нормы россияне не соблюдают так строго, как дисциплинированные и законопослушные японцы.

Впрочем, профессор Баранова не уверена, что такое резкое, как в Японии, "исчезновение" коронавируса — хорошая новость. По её словам, это может быть чревато появлением новых штаммов, устойчивых к антителам.

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