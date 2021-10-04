Академик РАН объяснил выбор лауреатов Нобелевской премии по медицине

Присуждение Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2021 год связано с фундаментальным значением их открытия, рассказал академик Российской академии наук Сергей Колесников. В беседе с Pravda.Ru он пояснил, что сделанные лауреатами открытия при изучении рецепторов температуры и осязания могут быть использованы и через несколько веков.

Так, собеседник Pravda.Ru подчеркнул, что главным фактором при принятии решения о присуждении Нобелевской премии является не возможность практического использования открытия, а его фундаментальный характер.

"Нобелевские премии присуждаются не за то, что применяется, как правило, а за то, что открыто нечто фундаментальное, что может применяться и через 50 лет, и через 100 лет, и через 200 лет. Главное, что это явление или какая-то новая структура, которая открыта давно, сейчас может уже применяться. Любое открытие, что называется, потенциально применимо", –– заявил Колесников.

По его словам, в 2021 году премия была присуждена за "то, что уже доказано".

"В данном случае они открыли рецепторы, которые на клетках расположены, которые дают ощущение на давление, температуру, в том числе при боли, ориентацию в пространстве. Мы не чувствуем, что мы в пространстве как-то расположены, мы это не анализируем, но есть нервные клетки, которые это делают. Это называется фундаментальным, конечно, открытием", –– добавил академик.

Ранее Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия в области медицины и физиологии за 2021 год присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытия при изучении рецепторов температуры и осязания.

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