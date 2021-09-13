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Учёные из США обнаружили вредное влияние свободного времени на здоровье

Эврика

Учёные из США сделали неожиданное заявление. Научные сотрудники Калифорнийского и Пенсильванского университетов доказали, что избыток свободного времени может навредить здоровью человека.

Учёные из США обнаружили вредное влияние свободного времени на здоровье

Эксперты опросили свыше 35 тысяч жителей Америки, которые предоставили детальные данные о своих занятиях в течение дня. Кроме того, респонденты указывали, как они себя чувствовали, когда занимались тем или иным делом.

  • Как сообщается в журнале Journal of Personality and Social Psychology, опрошенные, у которых было слишком много свободного времени, чаще всего жаловались на ухудшение состояния.

Респонденты, привыкшие отдыхать по пять-семь часов в сутки, отмечали в анкетах, что сначала ощущали прилив бодрости, после чего поток энергии начинал снижаться. В конечном итоге они переставали чувствовать, что в их жизни всё складывается благополучно.

В своём исследовании учёные назвали оптимальное время для качественного отдыха — 3,5 часа. При этом рекомендуется провести его за тренировками или любимыми занятиями. По словам экспертов, непродуктивный отдых (например, просмотр телевизора) может повлиять на ухудшение самочувствия и вызвать головную боль.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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