Учёные из США обнаружили вредное влияние свободного времени на здоровье

Учёные из США сделали неожиданное заявление. Научные сотрудники Калифорнийского и Пенсильванского университетов доказали, что избыток свободного времени может навредить здоровью человека.

Эксперты опросили свыше 35 тысяч жителей Америки, которые предоставили детальные данные о своих занятиях в течение дня. Кроме того, респонденты указывали, как они себя чувствовали, когда занимались тем или иным делом.

Как сообщается в журнале Journal of Personality and Social Psychology, опрошенные, у которых было слишком много свободного времени, чаще всего жаловались на ухудшение состояния.

Респонденты, привыкшие отдыхать по пять-семь часов в сутки, отмечали в анкетах, что сначала ощущали прилив бодрости, после чего поток энергии начинал снижаться. В конечном итоге они переставали чувствовать, что в их жизни всё складывается благополучно.

В своём исследовании учёные назвали оптимальное время для качественного отдыха — 3,5 часа. При этом рекомендуется провести его за тренировками или любимыми занятиями. По словам экспертов, непродуктивный отдых (например, просмотр телевизора) может повлиять на ухудшение самочувствия и вызвать головную боль.

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