Что снится людям перед смертью

Человечество испокон веков пыталось изучить тайные послания, зашифрованные во снах.

Такие известные психологи как Зигмунд Фрейд, Карл Юнг и прочие посвятили тайнам сновидений долгие годы, оставив после себя разнообразные трактовки.

Сегодняшние ученые продолжают их работу, предлагая все новые результаты своих исследований.

Целых 10 лет ученые-медики Центра паллиативной помощи, расположенном в американском городе Буффало, изучали сны, которые видели их пациенты — смертельно больные люди.

После сопоставления наблюдений за 13 000 пациентами они смогли прийти к выводу, что очень часто, незадолго до смерти, человек начинает видеть очень яркие сны, сюжет у которых часто повторяется.

Как отметили в своей работе исследователи, "вещие" сны увидели и запомнили более 80% Центра.

Причем, такие сновидения посещали людей за 3-4 месяца до смерти, а в последние 3 недели они и вовсе становились невероятно четкими и ясными.

Более чем в 70% случаев больные видели во снах своих близких, которые давно умерли.

По их словам, во сне они общались, все были радостными и много разговаривали.

29% опрошенных сообщили, что им снились люди, которые живы, но из-за того, что в свое время судьба их развела, они не виделись долгие годы.

В 59% случаев предсмертных снов были связаны с путешествиями и приятными хлопотами по этой причине: люди собирали чемоданы, приобретали билеты, а провожать их приходили многие родственники, как те, кто жив, так и те, кого уже давно не стало.

Некоторые опрошенные вспоминали, что в таких снах они могли уладить все свои нерешенные в реальности вопросы и проблемы, которые не решались годами.

И еще 28% снились воспоминания в виде важных событий их жизни, радостных и драматических моментов…Чаще всего эти воспоминания были сотканы из ощущения счастья.

В числе пациентов хосписа были и дети.

Им, как показал опрос, перед уходом из жизни, часто снились их домашние любимцы, которых не было в живых. Питомцы возвращались к ним и играли.

Ученые, проводившие исследование, пока не дали точной трактовки, что же означают такие сны: ведь и путешествия, и общение с родными, и яркие видения могут сниться многим людям, благополучно доживающим до глубокой старости.

Но, так или иначе, по одной из гипотез, которую выдвинули эксперты, приятные и радостные сны вызываются необходимостью организма успокоить нервную систему, чтобы дать сознанию подготовиться к неминуемому уходу из жизни.

Как отмечают ученые, это, некая защитная реакция подсознания человека.

Фото:womanly.lk