Человечество испокон веков пыталось изучить тайные послания, зашифрованные во снах.
Такие известные психологи как Зигмунд Фрейд, Карл Юнг и прочие посвятили тайнам сновидений долгие годы, оставив после себя разнообразные трактовки.
Сегодняшние ученые продолжают их работу, предлагая все новые результаты своих исследований.
Целых 10 лет ученые-медики Центра паллиативной помощи, расположенном в американском городе Буффало, изучали сны, которые видели их пациенты — смертельно больные люди.
После сопоставления наблюдений за 13 000 пациентами они смогли прийти к выводу, что очень часто, незадолго до смерти, человек начинает видеть очень яркие сны, сюжет у которых часто повторяется.
Как отметили в своей работе исследователи, "вещие" сны увидели и запомнили более 80% Центра.
Причем, такие сновидения посещали людей за 3-4 месяца до смерти, а в последние 3 недели они и вовсе становились невероятно четкими и ясными.
Более чем в 70% случаев больные видели во снах своих близких, которые давно умерли.
По их словам, во сне они общались, все были радостными и много разговаривали.
29% опрошенных сообщили, что им снились люди, которые живы, но из-за того, что в свое время судьба их развела, они не виделись долгие годы.
В 59% случаев предсмертных снов были связаны с путешествиями и приятными хлопотами по этой причине: люди собирали чемоданы, приобретали билеты, а провожать их приходили многие родственники, как те, кто жив, так и те, кого уже давно не стало.
Некоторые опрошенные вспоминали, что в таких снах они могли уладить все свои нерешенные в реальности вопросы и проблемы, которые не решались годами.
И еще 28% снились воспоминания в виде важных событий их жизни, радостных и драматических моментов…Чаще всего эти воспоминания были сотканы из ощущения счастья.
В числе пациентов хосписа были и дети.
Им, как показал опрос, перед уходом из жизни, часто снились их домашние любимцы, которых не было в живых. Питомцы возвращались к ним и играли.
Ученые, проводившие исследование, пока не дали точной трактовки, что же означают такие сны: ведь и путешествия, и общение с родными, и яркие видения могут сниться многим людям, благополучно доживающим до глубокой старости.
Но, так или иначе, по одной из гипотез, которую выдвинули эксперты, приятные и радостные сны вызываются необходимостью организма успокоить нервную систему, чтобы дать сознанию подготовиться к неминуемому уходу из жизни.
Как отмечают ученые, это, некая защитная реакция подсознания человека.
Фото:womanly.lk
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