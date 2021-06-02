Учёные в Израиле научились продлять жизнь на 23%. Пока только мышам

Израильские учёные сумели с помощью специального белка на 23% продлить жизнь лабораторных мышей.

"Появилась надежда, что мы сможем увеличить продолжительность жизни людей как минимум до 120 лет", — говорят авторы исследования, статья о результатах которого опубликована в журнале Nature Communications.

Как следует из текста статьи, израильские ученые увеличили запас белка SIRT6, который "контролирует скорость здорового старения”, но обычно снижается с возрастом, у 250 мышей и "достигли невероятных результатов":

ожидаемая продолжительность жизни их подопытных не только увеличилась на 23%, но они также были более молоды и менее восприимчивы к раку по сравнению с обычными мышами.

"Изменения, которые мы наблюдали у мышей, могут быть переведены на людей, и если это так, то это было бы захватывающе”, — сказал профессор Хаим Коэн из Университета Бар-Илан, возглавлявший исследование, газете Times of Israel.

По его словам, если люди получат эквивалентный белок, их средняя продолжительность жизни может достичь почти 120 лет.

В 2019 году, до коронавирусной пандемии, по оценкам ООН, средняя продолжительность жизни составляла 72,6 года.

Лаборатория Коэна в настоящее время ищет способы безопасного повышения уровня белка SIRT6 у людей. Мыши были генетически модифицированы, но людям для достижения того же эффекта понадобились бы лекарства.

"Мы разрабатываем небольшие молекулы, которые могут увеличить уровень SIRT6 или сделать существующие количества белка более активными”, — сказал ученый, добавив, что он ожидает конкретных результатов через два — три года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Коэн давно работает над этим вопросом и уже сообщил о 15-процентном увеличении продолжительности жизни мышей в 2012 году. Однако тогда его средство действовало только на самцов грызунов.

Новое исследование, которое было проведено в сотрудничестве с международными учеными, включая профессоров из Национального института здравоохранения США, продвинулось дальше — теперь самцы мышей жили на 30% дольше своих собратьев из контрольной группы, а

Более того, их жизнь была не просто длиннее, но и качественнее, так как у них было меньше холестерина, меньше случаев рака и они могли бегать быстрее.

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