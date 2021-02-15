Американские астрофизики выяснили, что объект, ставший причиной гибели динозавров не астероид, а обломок длиннопериодической кометы из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы.
Статистический анализ и гравитационное моделирование показали, что комета была сбита с курса гравитационным полем Юпитера и направилась к Солнцу. Приливная сила звезды разорвала ее на части, одна из которых столкнулась с Землей.
"По сути, Юпитер действует как своего рода автомат для игры в пинбол. Он выбрасывает входящие долгопериодические кометы на орбиты, которые приближают их к Солнцу", — сообщил один из авторов исследования астрофизик Амир Сирадж.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.