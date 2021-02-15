Ученые определили происхождение кометы, уничтожившей динозавров

Американские астрофизики выяснили, что объект, ставший причиной гибели динозавров не астероид, а обломок длиннопериодической кометы из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы.

Статистический анализ и гравитационное моделирование показали, что комета была сбита с курса гравитационным полем Юпитера и направилась к Солнцу. Приливная сила звезды разорвала ее на части, одна из которых столкнулась с Землей.