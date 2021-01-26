В Израиле нашли одну из старейших мечетей в мире

Мечеть, относящаяся к началу ислама, была обнаружена археологами в израильском городе Тверии на Западном берегу Галилейского моря.
Об этом сообщает Еврейский университет в Иерусалиме.
"Это прямоугольник размером 22 на 49 метров и с двором неопределенного размера. Архитектура здания указывает на то, что это главная мечеть города, где члены общины проводили пятничные проповеди. С помощью найденных монет и керамических изделий здание было датировано VII веком, вскоре после мусульманского завоевания Палестины", — написано в пресс-релизе.
Поскольку первые мечети особенно почитаются и служат основой для нового строительства такого рода, раскопки обычно не могут быть проведены.
"Самой старой до настоящего момента считалась мечеть Алхама, Васит (Ирак), построенная в 703 году. Таким образом, мечеть, обнаруженная в Тверии, является старейшей исследуемой в мире", — заявила археолог Хаарец Катя Китрин-Сильверман, возглавлявшая раскопки.
Она подчеркнула, что находка позволяет взглянуть на то, как выглядели первые храмы.
"Первая мечеть Египта находится в том же месте и по сей день, но она изменилась за эти годы, и мы не знаем, как это было изначально. То же самое произошло и в Иерусалиме. Мы также не знаем, как выглядела мечеть Медины; мы можем только теоретизировать, основываясь на источниках, что она была простой и сделана из стволов пальм", — заявила археолог.
Кроме того, Китрин-Сильверман указала, что технология строительства мечети отличалась от распространенной в Палестине тех времен:
"Простой и прагматичный стиль, нехарактерный для региона, по-видимому, впервые пришел в Израиль в начале арабского завоевания в VII веке. Это может быть технология, которая возникла на Аравийском полуострове".
Интересной деталью является византийская церковь V-X веков, раскопанная рядом с мечетью. Рядом, как полагают исследователи, должна располагаться и монументальная синагога:
"Это была многоконфессиональная зона и очень трогательный символ регионального сосуществования. В то время, когда эти монументальные сооружения находились в центре города, время, когда они были активны, считается периодом максимального расцвета города", — отметил Китрин-Сильверман.
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