В Израиле нашли одну из старейших мечетей в мире

Мечеть, относящаяся к началу ислама, была обнаружена археологами в израильском городе Тверии на Западном берегу Галилейского моря.

Об этом сообщает Еврейский университет в Иерусалиме.

"Это прямоугольник размером 22 на 49 метров и с двором неопределенного размера. Архитектура здания указывает на то, что это главная мечеть города, где члены общины проводили пятничные проповеди. С помощью найденных монет и керамических изделий здание было датировано VII веком, вскоре после мусульманского завоевания Палестины", — написано в пресс-релизе.

Поскольку первые мечети особенно почитаются и служат основой для нового строительства такого рода, раскопки обычно не могут быть проведены.

"Самой старой до настоящего момента считалась мечеть Алхама, Васит (Ирак), построенная в 703 году. Таким образом, мечеть, обнаруженная в Тверии, является старейшей исследуемой в мире", — заявила археолог Хаарец Катя Китрин-Сильверман, возглавлявшая раскопки.

Она подчеркнула, что находка позволяет взглянуть на то, как выглядели первые храмы.

"Первая мечеть Египта находится в том же месте и по сей день, но она изменилась за эти годы, и мы не знаем, как это было изначально. То же самое произошло и в Иерусалиме. Мы также не знаем, как выглядела мечеть Медины; мы можем только теоретизировать, основываясь на источниках, что она была простой и сделана из стволов пальм", — заявила археолог.

Кроме того, Китрин-Сильверман указала, что технология строительства мечети отличалась от распространенной в Палестине тех времен:

"Простой и прагматичный стиль, нехарактерный для региона, по-видимому, впервые пришел в Израиль в начале арабского завоевания в VII веке. Это может быть технология, которая возникла на Аравийском полуострове".

Интересной деталью является византийская церковь V-X веков, раскопанная рядом с мечетью. Рядом, как полагают исследователи, должна располагаться и монументальная синагога: