Всего за день до выборов президента США — 2 ноября не Землю может упасть астероид размером в несколько метров. Об этом рассказал ранее астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
Астроном Николай Киселев допустил, что астероид может войти в атмосферу Земли, однако, по его мнению, даже в этом случае он не причинит серьёзного ущерба планете. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.
"Астероид был открыт в 2018 году на обсерватории Малый Паламар. Диаметр его оценивается в 2 — 4 метра. Связывать его с выборами президента США — это по меньшей мере смешно. Это довольно-таки заурядное явление, в этот период — конец октября — начало ноября — к Земле будут приближаться несколько астероидов. Один из них — этот. Он относится к группе "Аполлон" — то есть вращается дальше, чем вращается Земля, но в момент максимального удаления Земли от Солнца некоторые из них пересекают орбиту планеты и в таком случае может произойти сближение", — добавил астроном.
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