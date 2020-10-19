Астроном рассказал об астероиде, который упадёт на Землю 2 ноября

Всего за день до выборов президента США — 2 ноября не Землю может упасть астероид размером в несколько метров. Об этом рассказал ранее астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Астроном Николай Киселев допустил, что астероид может войти в атмосферу Земли, однако, по его мнению, даже в этом случае он не причинит серьёзного ущерба планете. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.