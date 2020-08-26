В России исследуют "родную" популяцию летучих мышей на COVID

Поскольку мир находится во власти пандемии, вызванной - пока это основная гипотеза - китайскими летучими мышами, Россия хочет быть уверенной, что ее собственные не смогут начать новую.

Институт эпидемиологии Росздравнадзора проведет исследование летучих мышей из различных регионов страны, включая Москву, Волгоград и Черноморское побережье, что позволит ученым определить, насколько распространены коронавирусы у разных видов.

Исследователи планируют сделать анализы более 1500 особей, проверив образцы фекалий, используя "высокоэффективный метод секвенирования для получения информации о полных последовательностях генома" любых найденных вирусов.