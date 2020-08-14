Бразилия запатентовала конскую сыворотку, создающую антитела к COVID

Научно-исследовательский институт Бразилии, базирующийся в Рио-де-Жанейро, объявил о получении патента на сыворотку, изготовленную из плазмы лошадей. Она способна создавать у человека антитела к коронавирусу.

Как утверждают разработчики, препарат в 20-50 раз эффективнее, чем те, которые разработаны на основе плазмы человека, поступающей от выздоровевших пациентов.

Результаты исследования, которое было начато в мае, представил доктор Адилсон Столет, президент института, и научный сотрудник Фонда государственных исследований Рио-де-Жанейро Херсон Сильва на специальной сессии Национальной Медицинской Академии.

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По словам Столета, в ходе исследования, которое длилось 70 дней, было установлено, что плазма четырех из пяти лошадей, инокулированных рекомбинантным коронавирусным белком S, показала нейтрализующие антитела к вирусу в 20-50 раз мощнее, чем у людей.

"Затем была создана сыворотка против SARS-CoV-2, полученная из плазмы лошадей, иммунизированных рекомбинантным гликопротеином пика вируса", — уточнил эксперт, добавив, что "это лечение может быть произведено в больших масштабах".

По словам специалиста, лошади "не страдают от процесса извлечения плазмы", и эти виды лечения десятилетиями успешно применялись "против таких заболеваний, как бешенство, столбняк, укусы пчел, змей, а также ядовитых животных, таких как пауки и скорпионы".