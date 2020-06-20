Жители России смогут 21 июня наблюдать кольцеобразное затмение, которое будет похоже на огненное кольцо.

Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

"В воскресенье, 21 июня 2020 года, произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,994 в 09:40 (по московскому времени) и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана. На территории России видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4", — сообщили в планетарии.