Исследователи из Университета в Ливерпуле определили, какие книги способствуют улучшению мозговой активности и повышают качество жизни. Оказалось, что положительное влияние имеют не мотивационный книги о бизнесе, а классическая литература из серии "помоги себе сам". К такой категории отнесли произведения Джейн Остин, Льва Толстого, Чарльза Диккенса и других классиков.
"Вы просто ищете информацию и делаете это быстро, это очень просто и происходит почти автоматически, а чтение художественной литературы подразумевает более сложные процессы, и мозг начинает работать. Человек вовлекается в происходящее, задействуются его эмоции", - пояснил профессор Филипп Дэвис.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.