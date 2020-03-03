Определены книги, улучшающие работу мозга

Исследователи из Университета в Ливерпуле определили, какие книги способствуют улучшению мозговой активности и повышают качество жизни. Оказалось, что положительное влияние имеют не мотивационный книги о бизнесе, а классическая литература из серии "помоги себе сам". К такой категории отнесли произведения Джейн Остин, Льва Толстого, Чарльза Диккенса и других классиков.