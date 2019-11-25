Колыбельные и плясовые песни похожи у всех народов мира

Музыка может считаться универсальным общечеловеческим языком. Значение и контекст мелодий похожи у всех этносов, считает международная исследовательская группа.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, проанализировали свыше 5000 композиций и 2000 текстов, относящихся к 60 разным народным культурам со всего мира. В качестве критериев оценки они использовали три универсально присутствующих во всех случаях характеристики: формальность исполнения, возбуждённость исполнителя и аудитории и выраженность религиозного компонента.

В результате анализа выяснилось, что вариации этих характеристик выше внутри одной этнокультурной общности, чем между ними. Учёные выделили такие универсальные музыкальные жанры как песни о любви, колыбельные, танцевальные мелодии и целительные песни, и пришли к выводу, что даже человек из совершенно другой культуры может опознать жанр народной песни по звучанию.

Авторы исследования подчеркнули, что музыкальность не является простой инстинктивной реакцией, но в её развитии у всех народов, несмотря на культурные различия и вариативность используемых инструментов, прослеживаются общие психологические механизмы.