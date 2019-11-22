Процессы в клетках костей оказались одной из причин старения

Остеоциты, клетки костей, своими митохондриями обеспечивают обновление организма и регуляцию метаболизма. Снижение их эффективности является одной из причин старения и рака.

К таким выводам пришли специалисты из Университета Западной Австралии. Они описали в своём исследовании, как передача митохондрий между остеоцитами способствует регулированию воспалительных процессов. При этом передача митохондрий идёт благодаря ферменту митофузин-2.

С возрастом активность этого фермента падает, что приводит к неравномерному распределению митохондрий, а это, в свою очередь, провоцирует развитие таких заболеваний как рак, артрит и остеопороз.