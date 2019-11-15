Учёные нашли связь между католическими запретами и западными ценностями

Антропологи и историки из Гарвардского университета связали современные западные ценности индивидуализма с запретом на близкородственные браки, введённом католической церковью в средние века. Свои выводы они опубликовали в американском журнале Science.

Авторы статьи напомнили, что в древности на территории современной Европы господствовала клановая система: люди ставили во главу угла интересы рода, подчинялись его старшим представителям и с настороженностью относились к чужакам. Самостоятельности это не способствовало.

Одной из основ такого общественного уклада были браки двоюродных братьев и сестёр, благодаря которым клан оставался замкнутым. Однако католическая церковь, начиная с VI в. н. э., решительно выступила против таких форм инцеста. Это, по мнению исследователей, привело к распаду кланов и созданию нового уклада — небольших моногамных семейных ячеек, что, в свою очередь, повлияло на массовую психологию.

Учёные исследовали две современные группы населения — организованные по кровнородственному принципу и придерживающиеся католического взгляда на семью. Различия удалось обнаружить во всех сферах жизни, вплоть до уплаты штрафов за неправильную парковку. Исследовав штрафы, выписанные дипломатам ООН в Нью-Йорке, учёные пришли к выводу, что уроженцы более "семейственных" обществ (например, Кувейта или Чада) склонны заботиться о кровных родичах, но равнодушны к потребностям незнакомцев — например, тех, кому помешает их машина.

Среди европейцев значимость семейных связей также коррелирует с общественным поведением — например, жители тех частей Италии, где браки между кузенами распространены, реже безвозмездно сдают кровь.

Это первое исследование, в котором особенности современного западного общества (так называемого WEIRD-общества) связали с деятельностью католической церкви.