Почти 2,3 млн кв.м жилья планируется построить по программе реновации до 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы городского стройкомплекса.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, Москомархитектура выдала уже 109 градостроительных планов земельных участков.
"Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками», - отметил М. Хуснуллин. По словам заммэра, первые дома будут введены в уже 2020 году.
Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что подобрано 242 площадки под стартовые дома реновации. "Мы можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку», - сказал М. Хуснуллин.
Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 году по ней предполагается расселить свыше 350 тысяч квартир (5 171 дом, общая площадь жилья - около 16 млн кв.м), где проживают около 1 млн человек.
Как писала ранее "Правда.Ру", первые двадцать восемь домов, специально спроектированных для программы реновации жилья в Москве построят в 2019 году.
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