ГК ПИК опубликовала финансовые результаты по стандартам МФСО

Крупнейший девелопер жилой недвижимости в России Группа Компаний ПИК объявил о публикации неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Сообщается, что Группа применила положения МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями", обязательного для применения для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года.

На дату первоначального применения стандарта, 1 января 2018 года, Группа рассчитала кумулятивный эффект с учетом упрощений практического характера и учла эффект в составе нераспределенной прибыли. Соответственно, сравнительная информация за 2017 год не пересчитывалась, и раскрывается, как и ранее, в соответствии с требованиями стандарты IAS 18 "Выручка" и IAS 11 "Договоры на строительство".

В пресс-релизе компании отмечено, что основные финансовые показатели за первое полугодие 2018 г. указаны с учетом перехода на новый стандарт МСФО 15.

Общая выручка Группы увеличилась на 139,7% и составила 90,3 млрд рублей (в первом полугодии 2017 г. составляла 37,7 млрд рублей). Выручка от продажи недвижимости увеличилась на 146,6% и составила 87,1 млрд рублей (за первое полугодие 2017 г. составляла 35,3 млрд рублей);

Валовая рентабельность (маржа) составила 20,3% (в первом полугодии 2017 г. составляла 18,4%). Валовая рентабельность (маржа) от продажи недвижимости составила 21,1% (в первом полугодии 2017 г. составляла 20,5%).

При этом валовая рентабельность (маржа) от продажи объектов недвижимости, учтенных по исторической стоимости, составила 32,6%. Денежный поток от операционной деятельности без учета приобретений, продаж и предоплаты инвестиционных прав увеличился на 24,9% и составил 18,6 млрд рублей (за первое полугодие 2017 г. составлял 14,9 млрд рублей).

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 2,1 млрд рублей (за первое полугодие 2017 г составлял 12,1 млрд рублей).

Приведенная EBITDA увеличилась на 297,9% и составила 10,4 млрд рублей (в первом полугодии 2017 г. составляла 2,6 млрд рублей). Рентабельность по Приведенной EBITDA увеличилась до 11,6% по сравнению с 7,0% в первом полугодии 2017 г.;

Приведенная EBITDA без учета стоимости приобретения земельных участков, учтенной в себестоимости, увеличилась на 242,7% и составила 19,1 млрд рублей (в первом полугодии 2017 г. составляла 5,6 млрд рублей)

Чистая прибыль составила 0,3 млрд рублей (в первом полугодии 2017 г. чистый убыток составлял 2,5 млрд рублей);

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2018 составил 15,4 млрд рублей (на 31.12.2017 г составлял 15,0 млрд рублей). При этом в августе 2018 года Группа произвела полное досрочное погашение трех выпусков облигаций в размере 9,34 млрд рублей.