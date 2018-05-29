Аренда студии в Москве приносит доход до 11% годовых

Самая доходная студия в новостройке бизнес-класса Москвы принесет владельцу порядка 10,8% годовых, а сумма первоначальных вложений составит немногим более 6 млн рублей, сообщает компания "Метриум".

По данным "Метриум", самый доходный объект, расположен в СЗАО и принесет владельцу порядка 10,8% годовых. Речь идет о студии площадью 32,6 кв.м за 6 млн рублей. В натуральном выражении операционный годовой доход составит 653 тыс. рублей. Проект расположен вблизи Ленинградского проспекта, рядом в шаговой доступности недавно открыта станция метро "ЦСКА". Срок окупаемости данной студии составит девять лет.

Вторую строчку рейтинга самых доходных студий по подсчетам "Метриум" занимает клубный комплекс апартаментов в ЮАО, в котором студия площадью 33 кв.м за 7,1 млн рублей принесет владельцу около 10,2% годовых. Чистая прибыль от сдачи в аренду этой студии составит 720 тыс. рублей в год. Срок окупаемости — 10 лет.

Третью строчку рейтинга занимает студия рядом со станцией метро "Шелепиха" площадью 29,7 кв.м. Ее стоимость составляет 6,1 млн рублей, а доходность от сдачи в аренду достигает 9,6% годовых, что в натуральном выражении принесёт владельцу 589 тыс. рублей в год. Срок окупаемости данного проекта — 10 лет.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, несмотря на более высокую налоговую нагрузку, апартаменты-студии продемонстрировали более высокую доходность, чем малогабаритные квартиры. Это связано с тем, что кадастровая стоимость апартаментов примерно в 2-3 раза ниже, чем у квартир в дорогостоящих локациях. Кроме того, рыночная цена этих объектов также ниже. В совокупности эти факторы обуславливают более высокую доходность апартаментов, подчеркнула Мария Литинецкая.