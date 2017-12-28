Дом известных голливудских актеров продается в США за $55 млн

Дом, принадлежащий голливудским актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли, продается на Лонг-Айленде (США) за $55 млн, пишет International Business Times.
Издание отмечает, что поместье было построено в 1987 году, общая площадь дома составляет около 180 кв. м, в доме есть 8 спален, 8 полноценных ванных комнат и 4 санузла.
Рядом на пляже есть причал, где могут разместиться три гидроцикла, 24-метровая яхта, 7-метровый парусник, скоростной катер на 9 метров и две лодки для обслуживания и охоты с тремя дополнительными причалами, указывается в материалах издания.
В них также добавляется, что в собственности есть также два гостевых дома, бревенчатый чайный дом с видом на водоем, с кухней и палубой.
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