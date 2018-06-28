Спрос на аренду под производство вырос в Петербурге

Лидерами текущего спроса на складские и индустриальные площади в Петербурге и Ленинградской области являются производственные предприятия и торговые сети, сообщает компания ГК A Plus Development.

По итогам II квартала 2018 года в общей структуре спроса на аренду, покупку и проекты формата build-to-suit доля ритейла и дистрибуции товаров категории food составила — 29,4%, производства — 28,1%, ритейла и дистрибуция non-food — 19,2%, онлайн-торговли — 11,9%.

Эксперты отмечают, что по сравнению с I кварталом спрос со стороны производственных компаний вырос почти на 10 п.п. с 18,9 до 28,1%, а суммарная доля ритейла снизилась на 7,9 п.п. с отметки 56,5 до 48,6%.

Как подчеркивают аналитики, если рассматривать отдельно спрос на проекты формата build-to-suit, то в этом сегменте производственники вышли в лидеры, сформировав во II квартале 33,8% от общего количества запросов. В то время как доля ритейлеров категорий food и non-food составила соответственно 29,3% и 18,9% спроса.

Увеличилась и средняя площадь потенциальных проектов. Если в I квартале запросы на объекты площадью от 30 тыс. кв.м носили единичный характер, то сейчас их доля выросла до 23,2%. В то время как доля спроса на строительство небольших складов от 10 до 20 тыс. кв.м сократилась с 61,3 до 45,4% в пользу более масштабных по площади проектов, сообщает ГК A Plus Development.