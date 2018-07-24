Самые дорогие дома Подмосковья - в Мытищах

Звание самого дорогого по стоимости индивидуальных домов, как и год назад, в рейтинге городов Подмосковья удерживают Мытищи, говорится в сообщении портала "МИР КВАРТИР".

Как отмечают эксперты, за последний год цены на частные дома Подмосковья снизились на 2,1%. Верхние строчки рейтинга занимают города-спутники мегаполиса, владения которых начинаются сразу за МКАД. Большинство предложений в этой зоне области относятся к элитному сегменту.

По данным портала "МИР КВАРТИР", звание самого дорогого по стоимости индивидуальных домов удерживает город Мытищи, несмотря на то, что за год цены здесь снизились на 7%. Сегодня средний ценник в городе составляет 23 239 571 рубль.

На втором месте в рейтинге — Красногорск, также потерявший в стоимости более 7%. Дом здесь можно купить в среднем за 22 176 285 рублей.

Третье место занял восточный сателлит Москвы Балашиха со средним показателем 21 364 748 рублей за дом. За год цены здесь сумели подняться на 7%.

Как отмечается в сообщении портала "МИР КВАРТИР", самая дешевая недвижимость расположена в городах у границ Московской области. Разница в стоимости между первыми и последними участниками рейтинга составляет, как и год назад, приблизительно 10 раз.

Так, средняя стоимость частного дома в Серебряных Прудах равна 2 388 319 рублей. Несколько дороже недвижимость в городах Рошаль и Дрезна — 2 479 264 рубля и 2 485 692 рубля соответственно.

Средняя стоимость дома в городах Подмосковья составила 10 214 097 рублей.