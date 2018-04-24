Участники семейной ипотеки оплатят взнос квартирой

Почти 42% участников ипотечных семейных программ господдержки готовы заплатить первый взнос со средств от продажи старой квартиры. Такие данные содержатся в результатах опроса, проведенного агентством недвижимости "Бон Тон".

Из общего числа опрошенных покупателей, почти половина (49,7%) не имеют денег на первоначальный взнос и рассматривают другие программы без или с небольшим первоначальным взносом. Из оставшихся 50,3% участвовавших в исследовании 41,9% заявили о намерении в ближайшее время стать ипотечными заемщиками по программе господдержки и при этом в качестве первоначального взноса использовать средства, вырученные от продажи уже имеющейся в собственности квартиры, сообщает "Бон Тон".

Суммой, необходимой для вхождения в субсидированную ипотеку, располагают 33,8% опрошенных. И наконец, 24,2% планируют заплатить часть первого взноса с использованием материнского капитала.

"Бон Тон" напоминает, что минимальный первоначальный взнос по ипотечной программе с государственной поддержкой составляет 20%. Воспользоваться субсидированной ипотекой со сниженной процентной ставкой могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй ребенок, а также семьи, у которых в заявленный период времени появится третий ребёнок. В первом случае период с льготной ставкой составляет 3 года, во втором — 5 лет. Большинство крупных банков уже подключились к программе господдержки. Так, в течение всего льготного срока в Сбербанке ставка составляет 6% (далее — 9,5%).