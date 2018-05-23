Долгострой ЖК "Царицыно" передали городской компании

Обращение о передаче имущества и обязательств прежнего застройщика ЖК "Царицыно" компании АО "Мостостройотдел №1" направлено в Минстрой России, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин 23 мая.

Около 4 тысяч граждан, вложивших средства в строительство объекта, будут обеспечены жильем. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин во время заседания ведомственной Комиссии по рассмотрению заявлений лиц, имеющих намерение стать приобретателями незавершенных объектов строительства.

В настоящее время ведомством ведется детальная проверка пакета документов, предоставленного потенциальным новым застройщиком объекта ЖК "Царицыно" совместно с Москомстройинвестом в целях завершения строительства и восстановления прав около 4 тысяч граждан, вложивших собственные средства в строительство, говорится в сообщении Минстроя.

"Передача объекта новому застройщику-приобретателю, учредителем которого является Москва, позволит с привлечением средств бюджета достроить квартиры и передать их гражданам. Это первый прецедент подобного решения проблем обманутых дольщиков", — отметил Никита Стасишин.

Он добавил, что при этом, те граждане, которые не захотят ждать завершения строительства, и договоры долевого участия которых в ЖК Царицыно" были застрахованы, получат право обратиться за выплатой в страховую компанию после соблюдения всех процедур, предусмотренных законом, чтобы получить страховую выплату. Однако, важно понимать, что на получение жилья они в данном случае претендовать не смогут, подчеркнул Никита Стасишин.

Ранее сообщалось, что работы на крупнейшем жилом долгострое столицы ЖК "Царицыно" силами городского заказчика планируется начать 1 июня.

Напомним, что строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, обязательства по которым не были исполнены, так как строительство жилкомплекса было приостановлено. Власти г. Москвы возьмут на себя обязательства по достройке объекта. Такое решение было принято Мэром Москвы С. Собяниным. Новым застройщиком ЖК "Царицыно" город определил АО "Мосотделстрой № 1".