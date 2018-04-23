Новостройки в "Новой Москве" упали в цене на 2,5%

Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек "Новой Москвы" снизилась на 2,5%. Как сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимость", по итогам первого квартала показатель стал ниже отметки в 100 000 рублей и составил 99 382 рубля за кв.м.

В то же время, в течение предыдущих отчетных периодов наблюдалась небольшая, но положительная динамика — в пределах 0,3-1,9% прироста за квартал. Подобную ситуацию можно объяснить выходом привлекательного по стоимости предложения на начальных этапах строительства, отмечают эксперты.

По данным "НДВ-Супермаркет недвижимость", больше всего изменения отмечены в сегменте бизнес-класса. По итогам первого квартала снижение составило 13,3%, а средняя стоимость квадратного метра — 133,9 тыс. рублей. В сегменте новостроек стандарт-класса также отмечены заметные изменения — средняя цена квадратного метра снизилась на 5,1% (до 79,7 тыс. руб.). В комфорт-классе наблюдалась положительная динамика — показатель увеличился на 1,7%, а средняя цена кв.м составила 103,4 тыс. руб.

Если рассматривать ценовую ситуацию в зависимости от округа, то на территории Новомосковского административного округа не произошло существенных ценовых изменений, подчеркивают аналитики. Стоимость квадратного метра в новостройках даже прибавила 0,3% (105 962 рубля за кв.м). В то же время в Троицком административном округе средний ценовой показатель упал на 14,1% (73 132 рубля за кв.м).