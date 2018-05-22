Минстрой: Ввод жилья в России в апреле вырос на 17%

Объем ввода жилья на 1 мая 2018 года составил 20,2 миллионов квадратных метров жилья, показатель увеличился на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин во время рабочего совещания, сообщает пресс-служба Минстроя.

"Мы отмечаем рост объемов жилищного строительства — в прошлом месяце на 19,6%, в этом на 16,7%. Надеемся, что эта положительная тенденция сохранится", — прокомментировал замминистра.

Никита Стасишин также отметил, что рост объемов жилья в стране, в первую очередь, связан с доступностью ипотеки, ставки по которой находятся на минимальных значениях -9,8% на 1 апреля.

Напомним, согласно новой стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2024 года одним из основных приоритетов является достижение показателя строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год и улучшение жилищных условий не менее 5-ти миллионов семей ежегодно.