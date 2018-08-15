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Источник Правда.Ру

"Дальневосточный гектар" у поросенка на позитиве

Экономика » Недвижимость

Позитиву в соцсетях сегодня прибавил ролик про «Поросёнка в Хабаровске». Он посвящен освоению Хабаровского края и программе "Дальневосточный гектар". В небольшом музыкальном ролике главный герой - поросёнок - поет о том, что ему хочется уехать «вдаль от одиночества». Он едет из больших городов в самую даль страны.

«Москва переполнена, в Питере холодно, я хочу просторов, я хочу полян. Говорят в Хабаровске раздают гектары ...» и т.д. В итоге поросёнок едет на синим тракторе в Хабаровск, чтобы стать предпринимателем.

Пользователи соцсетей наверняка вспомнили мем про «Поросёнка Петра», который тоже на тракторе, только на красном едет из России. В соцсетях новый ролик оценили и продолжают отмечать многочисленными шерами, лайками, ретвитами и комментами. 

Песня поросенка далека от каких-либо пространных намеков, призывов или едкого скрытого политического сарказма. Всем сразу стало ясно и понятно, что речь идет о законе «Дальневосточный гектар». Эту программу приняли весной 2016 года. Она позволяет каждому гражданину России однократно бесплатно получить на Дальнем Востоке участок земли площадью не более гектара. Через 5 лет после освоения участка гражданин получает его в собственность, и сможет продать землю, но только гражданам России.

На «дальневосточном гектаре» можно вести бизнес, вести различные работы или просто обживать для себя и для своей семьи, построив дом и посадив дерево. Эта программа, судя по всему еще не получила широкого распространения, многим еще, может быть, не совсем понятна с точки зрения экономики и условий проживания. Но, в любом случае - это серьезный задел на будущее. И скорее всего, эта и подобные программы будут востребованы у россиян, которые уже устали от городской суеты, попыток пробиться в бизнесе в условиях жесткой конкуренции мегаполисов и хотят порадовать себя просторами на своей собственной земле.

На стадии осмысления находятся и пользователи соцсетей, которые с иронией воспринимают все, что происходит вокруг, но понимают, что лучше ехать на синем тракторе в Хабаровск, чем на красном куда-нибудь за Кудыкину гору.

 

"Дальневосточный гектар" у поросенка на позитиве

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Темы регион недвижимость строительство Дальневосточный гектар
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