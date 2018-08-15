Завершить строительство проблемного ЖК "Троицкая Ривьера" и исполнить обязательства перед 192 дольщиками предполагается в IV квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Завершать достройку жилого комплекса "Троицкая Ривьера" в Новой Москве будет уже новый подрядчик. Приступить к устранению выявленных по объекту замечаний планируется в августе текущего года.
Напомним, ранее застройщику ЖК "Троицкая Ривьера" неоднократно выдавались предписания об устранении существующих нарушений на объекте по адресу: п. Троицк, Заречная улица, стр. 8 (ТиНАО). На сегодняшний день ЖК "Троицкая Ривьера" входит в перечень проблемных объектов. По нему сформирована "дорожная карта".
По словам заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова, в настоящее время ведутся работы по прокладке сетей газоснабжения к объекту. "ГУП МО "Мособлгаз" скорректирована необходимая проектная документация, по которой получено положительное заключение экспертизы", — подчеркнул Александр Гончаров.
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