ТОП-10 застройщиков реализовали 67,4% всех квартир и апартаментов в столице. При этом первые пять компаний реализуют почти 55% всех квартир по ДДУ в границах старой Москвы сообщает компания Est-a-Tet.
За I квартал 2018 года в Москве (без учета Новой Москвы) было зарегистрировано 10,56 тыс. ДДУ (без учета юридических лиц и оптовых сделок). Это на 43,4% больше аналогичного периода прошлого года, отмечает Est-a-Tet.
Спрос за первые три месяца лишь немного не дотянул до показателей IV квартала 2017 года (-14,5%), но превысил показатели активного III квартала 2017 года (+13,4%). В рейтинге были сопоставлены данные по количеству зарегистрированных ДДУ в Москве за I квартал 2017 и аналогичный период 2018 года.
По словам коммерческого директора Est-a-Tet Владимира Моребиса, как и ранее, абсолютным лидером среди застройщиков Москвы является ГК ПИК, второе место делят MR Group и Группа ПСН с долями 6,6%, ЛСР закрыла квартал с долей 5,3%.
За год, относительно первого квартала 2017 года, в лидеры вошли компании "Инград" и Группа Эталон. С точки зрения прироста зарегистрированных ДДУ за год лидирует "Инград", рост сделок — в 19 раз, подчеркнул Владимир Моребис.
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