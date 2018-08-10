Новостройки Новой Москвы наращивают темп

Общий объем предложения на первичном рынке ТиНАО за прошедший месяц увеличился на 8 %. По данным компании "БЕСТ-Новострой", в настоящее время в присоединенных территориях представлено более 9 тысяч новых квартир общей площадью свыше 500 тыс. кв.м.

Что касается цен, то здесь каких-либо существенных изменений не отмечено — по всем классам новостроек рост цен не превысил 1-2%. Аналитики отмечают, что на фоне сокращения объемов экспозиции в экономклассе (по количеству лотов — на 15% за месяц) уровень цен в данном сегменте соответствует показателю в комфорт-классе.

Минимальные цены на покупку жилья в Новой Москве сейчас представлены в жилом комплексе "Баркли Медовая долина", где за 2,07 млн руб. можно приобрести студию площадью около 20,6 кв.м. В аналогичном бюджете — от 2,1 до 2,4 млн руб. — есть предложения в таких новомосковских ЖК, как "Борисоглебское", "Кутузовские березы", "Остафьево" и "Остров Эрин".

По спросу ситуация почти не меняется — сегодня в новостройках Новой Москвы наиболее востребованы 1-комнатные квартиры стандартной площадью 37-39 кв.м и 2-комнатные метражом в 57-60 кв.м.

Как писала ранее "Правда.Ру", всего в Троицком и Новомосковском округах за семь месяцев этого года введено более 650 тыс. кв.м недвижимости. Это порядка 595 тыс. кв.м жилья и около 57 тысяч "квадратов" коммерческих и социальных объектов.

В I полугодии 2018 года спрос на жилье в новостройках Новой Москвы увеличился на 44,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего в 2018 году в присоединенных территориях введут более 2 млн кв.м недвижимости, в том числе около 1,4 млн "квадратов" жилья.

Как писала ранее "Правда.Ру", все новое жилье обеспечивается социальными объектами. Это поликлиники, школы, детские сады и больницы. Эти объекты строятся за счет бюджета, но практически во всех жилых проектах эта инфраструктура возводится силами инвесторов.

В Новой Москве с 2012 года введено более 50 социальных объектов. Первое место занимают детские сады - их построено 35. Школ и поликлиник введено по 10.