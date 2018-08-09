Новостройки наращивают спрос

За год спрос на первичное жилье в столичном мегаполисе составил 44,6%, сообщает Est-a-Tet. Только с начала года в Москве было зарегистрировано 20,4 тыс. ДДУ по квартирам.

Как отмечают эксперты, доля квартир в общей структуре спроса на новостройки достаточно стабильна - 88%. Самыми популярными лотами в стандарт- и комфорт-классах остаются однокомнатные квартиры и студии. Доля такого жилья составила 46,8% и 47,7% соответственно.

Как узнала «Правда.Ру», спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры бизнес-класса практически одинаковый - 36,6% и 33,9% соответственно. Более 60% продаж в элитных комплексах пришлись на квартиры с тремя и более комнатами.

Распределение по округам выглядит таким образом: наибольшее количество «однушек» и студий было реализовано в ВАО - 74,54%. В ЮВАО - 52,8%. Самое большое количество сделок по двухкомнатным лотам зафиксировано в СВАО, ЮАО и ЗАО - 38,1%, 37,3%, 36,6% соответственно. Многокомнатные квартиры традиционно приобретаются в центре и на западе столицы - 10,0% и 4,9%.

Как писала ранее «Правда.Ру», общее число первичных квартир бизнес-класса в июне 2018 года достигло 15,2 тыс., а в массовом сегменте - 14,8 тыс.

В I полугодии 2018 года спрос на первичное жилье в Новой Москве увеличился на 44,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года,

По мнению аналитиков, спрос на новостройки в ТиНАО обусловлен политикой ускоренного развития территорий Новой Москвы. Открытие новых станций метро, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, доступные цены сделали присоединенные территории привлекательными для приобретения жилья. Сказалось и снижение ипотечных ставок. Доля сделок с участием заемных средств в крупнейших городах Новой Москвы достигла 69%.