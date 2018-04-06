Элитное жилье в Москве упало в цене на 16%

Цены на первичном рынке элитной недвижимости Москвы снизились за три года на 16%, сообщает компания Welhome. Причина падения ценового показателя связана с высоким объемом предложения в проектах со стартовыми инвестиционными ценами.

По данным компании Welhome, по итогам 1 квартала 2018 года объем предложения на первичном рынке элитной недвижимости Москвы составил 1 482 лота, снизившись на 10% с 4 квартала 2017 года.

За 1 квартал 2018 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости было зафиксировано 144 сделки, что на 6% ниже, чем в 1 квартале 2017 года. Средний бюджет сделки в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизился на 11% и составил 99,3 млн. руб., а средняя площадь снизилась на 5%, составив 129,7 кв. м., отмечает Welhome.

По данным экспертов, наиболее востребованным кластером по-прежнему остаются Хамовники, на его долю пришлось 66% от общего количества сделок в 1 квартале 2018 года. Также высокий уровень спроса зафиксирован в кластерах Замоскворечье (12%), Пресненском (6%) и Чистые пруды (5%).

Продолжает расти спрос на квартиры и апартаменты с финишной отделкой от застройщика. Сейчас предлагается уже 26% лотов с отделкой, в то время, как год назад на рынке экспонировалось лишь 13% таких лотов. Всего в структуре сделок 19% лотов было реализовано с отделкой от застройщика. Для сравнения, в 1 квартале 2017 года было реализовано всего 6% лотов с отделкой от общего числа сделок.

По данным Welhome, до конца 2018 года на первичном рынке элитной недвижимости Москвы ожидается выход еще как минимум 11 новых жилых комплексов.