Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия переходит на новую систему обращения с отходами

Экономика » Недвижимость

Минстрой, Минприроды и Минпромторг предложат к 20 июня консолидированное решение проблем отрасли обращения с отходами в регионах.﻿

По сообщению пресс-службы Минстроя, к такому решению пришли руководители ведомств на заседании 4 июня в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Для учёта всех условий проведения перехода на новую систему обращения с отходами на трехстороннем совещании решено создать рабочую группу, в состав которой войдут представители Минстроя, Минприроды, Минпромторга, эксперты.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, оперативно должны быть разобраны полномочия структур, установлена ответственность, прописаны первоочередные меры. Согласованное решение с чётким пониманием шагов будет представлено группой 20 июня 2018 года.

Вся нормативная база по управлению отраслью обращения с отходами, согласно указу Президента России, должна быть готова до 1 октября 2018 года. "Мы приложим все усилия, чтобы отработать все вопросы качественно и в срок, а также учтём наиболее успешный опыт регионов в решении подобных проблем", - подчеркнул Владимир Якушев.

Сообщается, что управление отходами - один из приоритетов комплексной программы экологического развития, утверждённой Указом Президента РФ о стратегических задачах развития на период до 2024 года.

"Вопрос создания по поручению главы государства отрасли обращения с отходами остается актуальным. Мы должны комплексно подойти к решению поставленной задачи. У всех есть опорные наработки", - отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

На совещании особо отметили, что все преобразования в сфере обращения с отходами должны проходить общественные слушания, быть открыто представлены жителям регионов, городов и поселков.

Напомним, с 1 января 2019 года все субъекты РФ должны перейти на новую систему обращения с отходами. Переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с ТКО.

Американским солдатам будут Американским солдатам будут "пришивать" третью руку
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Россия Минстрой недвижимость строительство обращение с отходами
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Открытия
Новые геоглифы на плато Наска древнее всех
Евросоюз
Как Италия смертельно отравит еврозону
Читательский топ
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Почему Швеция идет на самоубийство
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину
Новости Все >
В России хотят сажать на три года за онлайн-торговлю ценными животными
Выяснено: как кошки могут прожить до 30 лет
Клетки мозга человека будут выращивать в черепах мышей
Кандидат в конгресс США хочет легализовать педофилию и инцест
Живи вместе или депортируем: мигрантам запретят фиктивные браки
Провинциальных школьников наградили грамотами "великой Украины"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Евросоюз
Вице-канцлер Австрии призвал ЕС возродить отношения с Москвой
Общество
Ростовские казаки пообещали не забивать геев нагайками
Игорь Буккер Новые геоглифы на плато Наска древнее всех Игорь Буккер Любовь Степушова Как Италия смертельно отравит еврозону Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 05.06 импульсивны Соломон Соловьев
Комментарии
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Как "Меджлис" и Киев приговорили Крым к мучениям
Почему Швеция идет на самоубийство
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Соцсети сообщили о массовой проверке переводов физлиц
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Соцсети сообщили о массовой проверке переводов физлиц
Соцсети сообщили о массовой проверке переводов физлиц
Соцсети сообщили о массовой проверке переводов физлиц
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Как "Меджлис" и Киев приговорили Крым к мучениям
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Соцсети сообщили о массовой проверке переводов физлиц
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти

За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой

Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался