Россия переходит на новую систему обращения с отходами

Минстрой, Минприроды и Минпромторг предложат к 20 июня консолидированное решение проблем отрасли обращения с отходами в регионах.﻿

По сообщению пресс-службы Минстроя, к такому решению пришли руководители ведомств на заседании 4 июня в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Для учёта всех условий проведения перехода на новую систему обращения с отходами на трехстороннем совещании решено создать рабочую группу, в состав которой войдут представители Минстроя, Минприроды, Минпромторга, эксперты.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, оперативно должны быть разобраны полномочия структур, установлена ответственность, прописаны первоочередные меры. Согласованное решение с чётким пониманием шагов будет представлено группой 20 июня 2018 года.

Вся нормативная база по управлению отраслью обращения с отходами, согласно указу Президента России, должна быть готова до 1 октября 2018 года. "Мы приложим все усилия, чтобы отработать все вопросы качественно и в срок, а также учтём наиболее успешный опыт регионов в решении подобных проблем", - подчеркнул Владимир Якушев.

Сообщается, что управление отходами - один из приоритетов комплексной программы экологического развития, утверждённой Указом Президента РФ о стратегических задачах развития на период до 2024 года.

"Вопрос создания по поручению главы государства отрасли обращения с отходами остается актуальным. Мы должны комплексно подойти к решению поставленной задачи. У всех есть опорные наработки", - отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

На совещании особо отметили, что все преобразования в сфере обращения с отходами должны проходить общественные слушания, быть открыто представлены жителям регионов, городов и поселков.

Напомним, с 1 января 2019 года все субъекты РФ должны перейти на новую систему обращения с отходами. Переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с ТКО.