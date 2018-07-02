Первый участок шоссе открыт для жителей Новых Ватутинок

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Новой Москве первый участок трассы Солнцево-Бутово-Видное, сообщает компания "Метриум".

Как отмечают эксперты, это событие приурочено к шестилетию присоединения подмосковных земель к столице. Теперь жители района Новые Ватутинки могут пользоваться дорогой, соединяющей между собой два главных шоссе ТиНАО — Калужское и Киевское.

"Метриум" отмечает, что первый участок трассы Солнцево-Бутово-Видное проходит от Киевского до Калужского шоссе через Картмазово, Прокшино и Сосенки. Автомобильная дорога протяженностью шесть километров представляет собой магистральную улицу общегородского значения. Трасса имеет девять путепроводов, три тоннеля и три подземных перехода.

Для водоемов предусмотрены специальные водопропускные трубы. Прилегающие к дороге территории защищают от шума экраны. Кром того, на трассе выделена зона под перспективное движение скоростного общественного транспорта.

Сообщается, что второй участок трассы Солнцево-Бутово-Видное соединит Калужское шоссе с районом Южное Бутово, а третий — продлится до города Видное. Таким образом, новая трасса свяжет сразу несколько районов Москвы и области, жителям которых не придется выезжать на МКАД. Длина трассы составит свыше 20 километров.

По словам генерального директора ООО "Новые Ватутинки" Александра Зубца, развитие транспортной системы Новой Москвы — это пример грамотного подхода к организации городского пространств. Ведь именно радиально-кольцевая система, когда жители, минуя центр, могут попасть из одного района в другой, оказывается наиболее эффективной с точки зрения перераспределения автомобильных и пешеходных потоков.

Строительство большой кольцевой линии метро, Московского центрального кольца, новых трасс, соединяющих между собой вылетные магистрали — все это примеры реализации данной схемы, которая лежит в основе актуальной городской транспортной стратегии города, подчеркнул Александр Зубец.