Россиян заставят принудительно страховать жилье

Страхование своего жилья может стать обязательным для каждого россиянина. Взнос в счет уплаты страховки поделят на 12 месяцев и дополнительно внесут в коммунальные услуги. Законопроект уже готовят к принятию.
Известно, что сначала страхование жилья будет добровольным. Страховыми случаями будут считаться такие чрезвычайные происшествия, как, например, пожар или затопление квартиры. Уточняется, что получить деньги можно будет только в том случае, если оплата услуг производилась ежегодно.
Эксперты считают, что добровольным нововведение будет оставаться недолго.
В данном контексте вспоминается ОСАГО, обязательное страхование автогражданской ответственности. Напомним, что полис ОСАГО — такой же обязательный документ для вождения автомобиля, как и водительские права. Во всемирном союзе страховщиков уже даже посчитали примерный доход от нового закона. Он составил около 14 млрд рублей в год.
Специалисты ведущих страховых компаний выразили сомнение в целесообразности данного закона. По их словам, россиянам это будет просто-напросто невыгодно. Специалисты отметили, что вряд ли у граждан России получится застраховать старое или, тем более, аварийное жилье. Стоит отметить, что чтобы компенсация при страховом случае была соизмерима потерям, взнос на страхование должен быть не меньше 2000 рублей в год.
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