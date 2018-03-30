GOEX решил объединить инвестиционную платформу и криптообменник, обеспечив тем самым пользователям наиболее выгодные условия для обмена криптовалюты.
Как отмечают в компании, популярность платформы GOEX постоянно растет и оборот увеличивается, что позволяет за счет инвестиционной программы проекта со стабильным консервативным маркетингом развивать и обменный бизнес за счет временно свободных средств. Соответственно, рост прибыльности бизнесов позволяет снизить комиссию по всем продуктам.
Уже сейчас обменник GOEX показывает неплохие результаты несмотря на относительно небольшой период, прошедший с момента запуска. Так, в день в среднем посредством онлайн-площадки GOEX осуществляется от 50 до 170 обменных операций с криптовалютой, а максимальная цифра на данный момент составила 204 транзакции за сутки.
GOEX обеспечивает быстрый процесс обмена криптовалюты, поскольку в рамках площадки скорость зависит лишь от базовой скорости подтверждения конвертируемых валют.
GOEX берет сравнительно низкую комиссию за осуществление транзакций и обеспечивает одни из лучших ставок на рынке, поскольку работает не по фиксированным, а по динамическим ставкам, что позволяет не учитывать в моменте сделки рыночный риск, который увеличивает комиссию. "Движок" системы GOEX анализирует цены на покупку криптовалют различных обменников, находит лучшую и совершает сделку.
GOEX не требует регистрации и осуществляет обмен таких криптовалют, как Bitcoin, Ether, Litecoin и Bitcoin Cash.
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