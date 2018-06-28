Букинг-гигант Expedia не принимает биткоин

Один из крупнейших в мире сервисов по бронированию авиабилетов Expedia подтвердил отказ от биткоина в качестве платежного средства.

Компания перестала принимать к оплате биткоины без объяснения причин. Клиенты Expedia и сторонники криптовалюты, которую компания принимала с 2014 года, жалуются, что не могут забронировать отели или авиабилеты за биткоины.

Expedia считалась компанией, которая предоставляла эксклюзивные услуги гостиничного бизнеса и бронирования отелей именно потому, что принимала к оплате криптовалюту. "Многие в технологической индустрии получают часть зарплаты в биткоинах.

Очень удобно было использовать Expedia для покупки авиабилетов. Из-за того, что они отказались от принятия оплаты в биткоинах, я больше не буду пользоваться их услугами", — написал один из недовольных клиентов оператора на Reddit.

Некоторые клиенты предполагают, что перейдут на более крипто-дружественные сайты вроде CheapAir, которые принимают биткоин с 2013 года. Expedia рискуют потерять бизнес в этом клиентском сегменте.

В качестве одной из причин отказа от криптовалюты рассматривается низкая пропускная способность сети, которая была зафиксирована в январе и стала причиной потери денег и времени для некоторых клиентов.

Сейчас сеть работает нормально из-за меньшего количества транзакций, но если использование увеличивается, то биткоин снова может стать не самым удобным способом оплаты, так как технология Lightning все еще находится в стадии тестирования.

Другой причиной называют решение компании-партнёра Coinbase отказаться от предоставления кастодиальных услуг для криптовалютных платежей. Тем не менее социальная платформа Reddit, отказавшаяся от биткоина в качестве платежного средства в марте в связи с комиссиями и проблемами с интеграцией с Coinbase, рассматривает возможность повторного ввода крипто платежей.