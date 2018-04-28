Чипы для ASIC-майнеров обеспечили Samsung рекордную операционную прибыль в I квартале

В I квартале 2018 года Samsung Electronics увеличила операционную прибыль на 58% (по сравнению с 2017 годом), которая составила 15,6 трлн вон ($14 млрд).

Об этом вице-президент компании по вопросам сотрудничества с инвесторами Роберт М. И (Robert M. Yi) сообщил в ходе телеконференции, посвященной финансовой деятельности компании. Он сказал, что за рост прибыли по большей части ответственно подразделение компании по производству полупроводников — именно оно сыграло значительную роль в установлении нового рекорда операционной прибыли за квартал.

"Таких результатов, в частности, удалось достигнуть за счет повышенного спроса на чипы для смартфонов и майнинговых устройств", — подчеркнул он. Точную сумму, которую компания выручила от продаж чипов для ASIC-майнеров, он не назвал.

За дополнительную прибыль может быть ответственна новая линейка майнинговых процессоров по техпроцессам 11 нм и 8 нм, предназначенная для удовлетворения потребностей рынка.

Напомним, ранее южнокорейский гигант Samsung начал производство оборудования для майнинга биткоина и других криптовалют. Корпорация владеет одним из крупнейших в мире заводов по производству полупроводников, на котором в прошлом году и была завершена разработка новых чипов для ASIC-майнеров. Массовое производство началось уже в январе.

По имеющейся информации, Samsung поставляет чипы неназываемой китайской компании по производству оборудования для майнинга. В настоящий момент единственным другим крупным производителем полупроводников, заключившим аналогичное соглашение с производителем оборудования для майнинга в лице компании Bitmain, является тайваньская TSMC. В этой связи не исключено, что именно Bitmain и станет главным конкурентом Samsung в этом секторе.