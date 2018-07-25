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Источник Правда.Ру

Фьючерсы на биткоин CME Group и Cboe Global стабильно растут

Экономика » Криптовалюты

Две компании Cboe Global и CME Group, предлагающие инвестировать в фонды ETF, привязанные к криптоактивам показали за первую половину 2018 года высокую динамику прироста.

Фьючерсы на биткоин CME Group и Cboe Global стабильно растут. 389997.jpeg

Средний дневной объем торгов CME Group вырос на 93% или более 2 400 контрактов (поквартальный прирост 58%).   Согласно ежедневной рыночной статистике Cboe Global 20 июля 2018 года ее объем открытых позиций на фьючерсы на основе биткоина составил 4 416, при этом объем торгов достиг 5 170.

Ранее 25 апреля Cboe зафиксировала рекорд в 18 000 контрактов. Cboe Global (американская опционная биржа) первой предложила фьючерсы на биткоин, поэтому у нее общий объем торгов выше, чем у CME Group. В свою очередь CME Group является одним из 4 самых влиятельных игроков рынка криптовалют

Стоит отметить, что в пресс-релизе от 15 июля 2018 года CME Group сообщила об общих международных среднесуточных объемах контрактов в $4.2 млн во втором квартале 2018 года – на 13% больше, чем во втором квартале 2017 года.   

Несмотря на то, что фьючерсы на основе биткоина по-прежнему занимают маленькую долю на традиционных инвестиционных рынках, динамика прироста положительная. Это с учетом скептического отношения институциональных инвесторов, высокой волатильности и рыночной капитализации, а также на фоне отсутствия регулирования.

Cboe также ожидает, что ее новая инициатива – первый объединенный ETF в биткоинах, получит одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).  Положительное решение SEC, вероятно, значительно повлияет на криптовалютные рынки с учетом того, что будет создан дополнительный продукт для институциональных инвесторов. Это уже сейчас может повлиять и на объем торгов CME.

  Со своей стороны CME Group постоянно подает на патенты по блокчен-решениям, что также может усилить ее позиции на рынке.  Фьючерсы на криптовалюту действительно начинают влиять на все сферы традиционных финансовых рынков. В июне появилась информация о том, что рейтинговые агентства могут понизить статус банков, занимающихся клирингом фьючерсов на биткоин, если объем торгов по этим продуктам продолжит расти.

Подобные агентства присваивают банкам рейтинги, отражающие их кредитные качества и влияющие на доступ к финансированию. Банки с низким рейтингом могут столкнуться с более сложным процессом финансирования или необходимостью выполнять более жесткие требования к обеспечению.

Сообщается, что BlackRock Inc, крупнейший в мире поставщик ETF, собрал рабочую группу для исследования продуктов на основе криптовалюты. Новость, возможно, способствовала росту на прошлой неделе в криптовалютных рыночных ценах, поскольку инвесторы были воодушевлены дополнительным интересом к сегодняшним новым финансовым рынкам.

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